В Украине активно меняют названия улиц, переулков и проездов, чтобы избавиться от советского и российского наследия, и это поднимает вопрос, нужно ли переоформить паспорт и прописку, сообщает Politeka.net .

Рассказываем, могут ли документы утратить силу и что делать с их переоформлением.

Смена места регистрации: нужно ли переоформить паспорт и прописку?

Согласно закону «О предоставлении публичных услуг по регистрации места жительства» после переименования улицы не обязательно переоформлять паспорт и прописку. Новая информация автоматически вносится в Реестр территориального общества и Единого государственного демографического реестра. Переоформление паспорта и прописки требуется только при смене имени или обмена паспорта.

Владельцы ID-карты могут получить выписку из Реестра территориальной общины с обновленным названием улицы через ЦНАП или мобильное приложение «Действие». Поэтому переоформлять паспорт и прописку на старую книжечку не обязательно.

Что делать с документами на недвижимость?

Документы на недвижимость остаются в силе после смены улиц или нумерации домов. Это касается права собственности, договоров купли-продажи, дарения и наследства. Однако если вы планируете передать недвижимость, новые документы должны содержать обновленное название улицы. Для этого нужно обратиться в регистрационный орган, сообщает Политека.

Документы для ФЛП и юридических лиц

Для ФЛП и юридических лиц переоформление регистрационных данных обязательно при изменении адреса. Необходимо обновить учредительные документы, внести изменения в реестр и уведомить банк о новых реквизитах. Также следует изготовить новую печать.

Однако, для предпринимателей не установлены четкие сроки переоформления, поэтому они могут выбрать удобное время для регистрации изменений без риска штрафов.

Следовательно, в случае переименования улицы переоформить паспорт и прописку нужно только в определенных случаях, а остальные документы остаются в силе.

Источник: Новости.LIVE

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