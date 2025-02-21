Когда срок истек, она обратилась в ПриватБанк за своими средствами, но получила отказ.

Клиентка ПриватБанка пыталась забрать свои сбережения, однако получила отказ из-за наложенного ареста на счет, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Виньковецкого районного суда Хмельницкой области, опубликованном 17 февраля 2025 года. Женщина потребовала от ПриватБанка расторгнуть договор депозита и компенсировать 12 500 гривен.

Женщина открыла срочный вклад в ПриватБанке на пять месяцев 31 октября 2023 года. Когда срок истек 1 апреля 2024 года, она обратилась в ПриватБанк за своими средствами, но получила отказ из-за ареста счета. Сотрудники финучреждения не предоставили ему никаких документов, подтверждающих это решение, и не объяснили, когда и кем оно было принято.

Как подчеркивает Политека, клиентка ПриватБанка подчеркнула, что банк не уведомил ее об аресте, хотя она нуждалась в этих средствах на лечение. Поэтому ее финансовое положение и здоровье значительно ухудшились.

В ПриватБанке пояснили, что ее депозит автоматически пролонгировался на новые сроки, а арест был наложен еще 23 февраля 2024 по постановлению Государственной исполнительной службы. В то же время, 9 сентября 2024 года арест ПриватБанка был снят.

Суд отказал женщине в удовлетворении иска, заявив, что ПриватБанк действовал в рамках закона и не нанес ей имущественный или моральный ущерб. В решении подчеркивается, что отсутствуют основания для расторжения договора и возврата депозита досрочно.

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