В Украине военнослужащие в 2025 году могут получить не только стандартное денежное довольствие, но и значительные единовременные выплаты.

Выплаты ждут тех военных, которые подписывают контракт с ВСУ, а также бойцов, выполняющих боевые задания, сообщает Politeka.net.

В законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" говорится, что единовременные выплаты в размере 30 тыс. грн ждут некоторых бойцов при подписании контракта.

Заработная плата военных в Украине зависит от нескольких факторов: военного звания, стажа, условий службы и уровня военных операций. Кроме стандартного обеспечения, которое в 2025 году составляет не менее 20,1 тыс. грн, ВСУ предлагают единовременные выплаты для определенных категорий бойцов, сообщает Политека.

Согласно законодательству, кроме премий, существует бонус за подписание контракта. Выплаты варьируются в зависимости от воинского звания: для рядового состава – 24,22 тыс. грн; для сержантского и старшинского состава – 27,25 тыс. грн; для офицерского состава – 30,28 тыс. грн. Также предусмотрено предоставление единовременных выплат при заключении контракта. Выплаты могут получить как граждане Украины, так и иностранцы, пригодные по состоянию здоровья и возрасту. Офицеры, окончившие высшие военные учебные заведения, также имеют право на эти выплаты.

Напомним, что во время военного положения военные могут получить дополнительные единовременные вознаграждения: 30 тыс. грн - для бойцов, выполняющих боевые задания вне зон боевых действий; 50 тыс. грн - для военных, занимающихся управлением войсками; 100 тыс. грн - для военных, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий или уничтожают вражескую технику.

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