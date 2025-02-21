Фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного человека уже превышает 6,5 тыс. грн, что означает, что большинство пенсионеров вынуждены жить за чертой бедности.

Пенсионный фонд Украины обнародовал новые данные о средней зарплате, с которой уплачиваются взносы, этот показатель оказывает непосредственное влияние на размер будущих пенсий, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какую пенсию можно получить со средней зарплатой. Сумма удивит.

Так, украинцы, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2025 году, получат пенсию, рассчитанную на основе средней зарплаты за три года – 15 056 грн.

Політека раскрыла, что даже со средней зарплатой и 35 годами стажа пенсия будет составлять около 5269 грн , а если зарплата была 10 тыс. грн , выплата будет составлять всего 2423 грн .

По официальной статистике, 2,7 млн ​​пенсионеров получают до 3 тыс. грн , еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн , а 1,9 млн – от 4 тыс. грн. до 5 тыс. грн . В общей сложности 62,1% пенсионеров имеют выплаты, не превышающие 5 тыс. грн.

В то же время, фактический прожиточный минимум для нетрудоспособного лица уже превышает 6,5 тыс. грн , что означает, что большинство пенсионеров вынуждены жить за чертой бедности.

Есть способы увеличить пенсию. Кроме увеличения официальной зарплаты и более продолжительного трудового стажа, еще одним вариантом является более поздний выход на пенсию . Если оформить пенсию не в 60 лет, а, например, в 65 лет и 7 месяцев , выплата увеличится на 50% . Это предусмотрено ст. 29 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" .

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.