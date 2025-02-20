Погода в последний день недели примет небольшие осадки в Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой области.

Погода в Украине остается зимней, и до конца недели на большей части страны удержатся морозы, сообщает Politeka.net .

По данным Украинского гидрометеорологического центра на выходных температура воздуха будет больше снижаться, хотя интенсивных осадков не ожидается.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

Четверг, 20 февраля

По прогнозу погоды, небольшой снег возможен в центральных и южных регионах, а также в Сумской и Харьковской областях. Ночью температура опустится до -10...-12°C, на востоке -16°C. В южных регионах и Закарпатье – от -6 до -10°C. Днем термометры покажут от -3 до -5°C, в восточных регионах – до -7°C. В Закарпатье и на юге возможно небольшое потепление – от +1 до -4°C.

Четверг, 21 февраля

Погода остается стабильной, снег ожидается в Херсонской области и в Крыму. Ночью прогнозируются морозы до -10...-12°C, на востоке – до -15°C. В Закарпатье и на юге – от -6 до -10°C. Температура днем ​​-3...-6°C, в южных и западных областях возможны плюсовые отметки – от +1 до -4°C, сообщает Политека.

Суббота, 22 февраля

Синоптики прогнозируют сухую погоду без существенных осадков. Ночью температура опустится до -10...-16°C, в западных регионах до -7...-11°C. Днем ожидается от -4 до -6°C, на юге от -1 до -5°C. В западных областях возможна температура от +1 до -3°C, а на востоке от -5 до -9°C.

Воскресенье, 23 февраля

Погода в последний день недели принесет небольшие осадки – небольшой снег, возможен в Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой области. Температура ночью упадет до -12...-16°C, в западных областях от -5 до -9°C. Днем в западных регионах ожидается потепление до 0...+4°C. В других областях сохранится мороз: -2...-6°C, а на востоке – до -7°C.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.