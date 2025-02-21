После потери сына и отца Ирина Шишова решила воплотить мечту, которую питал ее сын до полномасштабного вторжения.

Украинка Ирина Шишова из Ивано-Франковска получила водительское удостоверение в 61 год, решив осуществить мечту своего сына, сообщает Politeka.net.

Суспільне сообщило историю семьи военного ВСУ.

Ирина Шишова получила водительское удостоверение в июне 2024 года. Женщина признается, что легко освоила знакомые маршруты. Теоретический экзамен она сдала с первого раза, а практический – со второго.

Ее сын Евгений, погибший на войне, всегда мечтал иметь собственное авто. Во время полномасштабного вторжения он поступил в 102-ю бригаду территориальной обороны и служил наводчиком пулеметного отделения. Евгений погиб 8 сентября 2022 в результате минометного обстрела в селе Зеленый Гай Запорожской области.

Ирина вспоминает, что сын уже умел водить, хотя не имел удостоверения. Сначала он мечтал отремонтировать дедушек Москвич-407, а позже планировал приобрести машину у знакомого.

"Я вообще даже за руль никогда не садилась, хоть у отца всю жизнь было авто. А Женя пробовал ездить. Часто ходил в гараж, что-то там крутил, выезжал, хотел починить и покатать на ней дедушку. Потому что дедушка был уже почтенный возраст и не водил машину. Я говорил сын. Потом все же говорил, что договорился купить авто у знакомого, когда приедет с войны. Но, к сожалению, он не вернулся.

После потери сына и отца Ирина Шишова решила продать подержанный автомобиль реставратору. Роман Слободян, реставратор автомобилей, поделился, что восстанавливал автомобиль в память о Федоре Лундяке и Евгении Шишове, и работал над этим проектом в течение года.

Ирина планирует вместе с семьей совершить летнее путешествие на восстановленном автомобиле, чествуя память о своем муже и сыне.

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