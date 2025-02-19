Графики отключения света 20 февраля 2025 года стало известно, будут ли их вводить в этот день.

Российские оккупанты массированно атаковали ударными дронами Украину, в частности Одессу, узнайте, будут ли графики отключения света 20 февраля, передает Politeka.net.

Так, из-за российской атаки в части Одесского района ввели аварийные графики отключения света, 19 февраля критическая инфраструктура работает от генераторов.

В Киевском районе Одессы было приостановлено теплоснабжение части потребителей.

Кроме того, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью с 18 на 19 февраля 2025 г. произошла аварийная ситуация в электросети, которая не связана с вражескими атаками и не касается графиков отключения света.

По состоянию на утро 19 февраля, без света оставалось около 13 тысяч абонентов в Николаевской области, что повлекло за собой перебои с теплоснабжением в городе.

В Укрэнерго предупредили украинцев и рассказали, будут ли графики отключения света 20 февраля.

Пока известно, что все соответствующие службы работают с ночи над возобновлением поставки, поэтому графики отключения света 20 февраля 2025 пока не прогнозируются.

Как передает Политека, в Николаевоблэнерго в 09:41 сообщили, что все потребители уже со светом, поэтому графики отключения света 20 февраля не планируются.

19 февраля в Украине применялось ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Графики отключения света 19 февраля выглядят так:

с 06:00 до 09:00,

с 15:00 до 22:00.

Отключение бытовых потребителей и графики отключения света 20 февраля пока не прогнозируются.

В "Укрэнерго" напомнили, что время применения и объем ограничений в любой момент могут измениться,

Укрэнерго призывает потребителей следить за данными на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях, чтобы оперативно узнать графики отключения света 20 февраля.

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной временного введения графиков отключения света - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Энергетики работают, чтобы максимально быстро вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и не вводить графики отключения света 20 февраля.

Украинцев предупредили , что «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Дымерской общины:

Графики отключения света 20 февраля: с 09:30 по 15:30 часов будет отключение электроэнергии в:

селе Дымер по ул.: Вербная, Гоголя, Набережная, Соборная, В.Сухомлинского, Вишневая, Владимирская, Согласия, Независимости, Пашкова, Покровская, Шевченко;

с.Каменка по ул.Хуторская;

с.Козаровичи по ул.Киевская, Освободителей, Леси Украинки, Независимости, Полевая, пер.Благодатный;

с.Любидва по ул.Лесная;

с.Глебовка по ул.Полевая;

с.Ясногородка по ул.Приморская;

с.Демидов по ул.Столповая.

Напомним, что в начале февраля начала распространяться информация о том, что в Украине якобы вернутся графики отключения света из-за сильных морозов.

В "Укрэнерго" опровергли заявления, однако 7 февраля в Украине начали вводить аварийные графики отключения света.

В прошлом году вражеская армия постоянно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к введению в Украине графиков отключения света.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.