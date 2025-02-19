Российские оккупанты массированно атаковали ударными дронами Украину, в частности Одессу, узнайте, будут ли графики отключения света 20 февраля, передает Politeka.net.
Так, из-за российской атаки в части Одесского района ввели аварийные графики отключения света, 19 февраля критическая инфраструктура работает от генераторов.
В Киевском районе Одессы было приостановлено теплоснабжение части потребителей.
Кроме того, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью с 18 на 19 февраля 2025 г. произошла аварийная ситуация в электросети, которая не связана с вражескими атаками и не касается графиков отключения света.
По состоянию на утро 19 февраля, без света оставалось около 13 тысяч абонентов в Николаевской области, что повлекло за собой перебои с теплоснабжением в городе.
В Укрэнерго предупредили украинцев и рассказали, будут ли графики отключения света 20 февраля.
Пока известно, что все соответствующие службы работают с ночи над возобновлением поставки, поэтому графики отключения света 20 февраля 2025 пока не прогнозируются.
Как передает Политека, в Николаевоблэнерго в 09:41 сообщили, что все потребители уже со светом, поэтому графики отключения света 20 февраля не планируются.
19 февраля в Украине применялось ограничение потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Графики отключения света 19 февраля выглядят так:
с 06:00 до 09:00,
с 15:00 до 22:00.
Отключение бытовых потребителей и графики отключения света 20 февраля пока не прогнозируются.
В "Укрэнерго" напомнили, что время применения и объем ограничений в любой момент могут измениться,
Укрэнерго призывает потребителей следить за данными на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях, чтобы оперативно узнать графики отключения света 20 февраля.
В "Укрэнерго" сообщили, что причиной временного введения графиков отключения света - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
Энергетики работают, чтобы максимально быстро вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и не вводить графики отключения света 20 февраля.
Украинцев предупредили , что «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Дымерской общины:
Графики отключения света 20 февраля: с 09:30 по 15:30 часов будет отключение электроэнергии в:
селе Дымер по ул.: Вербная, Гоголя, Набережная, Соборная, В.Сухомлинского, Вишневая, Владимирская, Согласия, Независимости, Пашкова, Покровская, Шевченко;
с.Каменка по ул.Хуторская;
с.Козаровичи по ул.Киевская, Освободителей, Леси Украинки, Независимости, Полевая, пер.Благодатный;
с.Любидва по ул.Лесная;
с.Глебовка по ул.Полевая;
с.Ясногородка по ул.Приморская;
с.Демидов по ул.Столповая.
Напомним, что в начале февраля начала распространяться информация о том, что в Украине якобы вернутся графики отключения света из-за сильных морозов.
В "Укрэнерго" опровергли заявления, однако 7 февраля в Украине начали вводить аварийные графики отключения света.
В прошлом году вражеская армия постоянно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к введению в Украине графиков отключения света.
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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.
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