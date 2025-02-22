Незначительные дефекты не являются основанием для отказа в обслуживании.

В Украине часто случаются ситуации, когда терминалы ПриватБанка и другие финучреждения отказываются принимать наличку и причина этого не в технической неисправности, а в состоянии купюр, сообщает Politeka.net .

Почему возникают такие проблемы и как их решить рассказали на сайте Новости.LIVE .

Почему терминалы не принимают купюры?

Поскольку терминалы – это аппараты самообслуживания, они четко фиксируют какие-либо дефекты на банкнотах. По данным НБУ, основными причинами отказа являются:

загрязнение или повреждение купюры;

контакт с моющими средствами;

идеальная гладкость банкнот без сгибов или потертостей.

По словам Валерия Строчкова, начальника управления НБУ, проблемы могут возникнуть даже с новыми купюрами, впервые попавшими в обращение. Также терминалы не принимают банкноты, подвергшиеся воздействию химических веществ, например, во время случайной стирки, сообщает Политека.

Что делать, если терминал не принял купюру?

В таком случае следует обратиться в отделение банка. Работники могут установить настоящую проблему и при необходимости изъять наличные деньги для проверки.

Незначительные дефекты не являются основанием для отказа в обслуживании. Если сохранилось более 55% купюры, то ее можно заменить или использовать для расчетов.

Как избежать проблемы с наличными?

Перед использованием банкнот в терминалах следует проверить их состояние. В случае повреждения лучше заранее обратиться в банк для обмена.

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