В Украине часто случаются ситуации, когда терминалы ПриватБанка и другие финучреждения отказываются принимать наличку и причина этого не в технической неисправности, а в состоянии купюр, сообщает Politeka.net .
Почему возникают такие проблемы и как их решить рассказали на сайте Новости.LIVE .
Почему терминалы не принимают купюры?
Поскольку терминалы – это аппараты самообслуживания, они четко фиксируют какие-либо дефекты на банкнотах. По данным НБУ, основными причинами отказа являются:
загрязнение или повреждение купюры;
контакт с моющими средствами;
идеальная гладкость банкнот без сгибов или потертостей.
По словам Валерия Строчкова, начальника управления НБУ, проблемы могут возникнуть даже с новыми купюрами, впервые попавшими в обращение. Также терминалы не принимают банкноты, подвергшиеся воздействию химических веществ, например, во время случайной стирки, сообщает Политека.
Что делать, если терминал не принял купюру?
В таком случае следует обратиться в отделение банка. Работники могут установить настоящую проблему и при необходимости изъять наличные деньги для проверки.
Незначительные дефекты не являются основанием для отказа в обслуживании. Если сохранилось более 55% купюры, то ее можно заменить или использовать для расчетов.
Как избежать проблемы с наличными?
Перед использованием банкнот в терминалах следует проверить их состояние. В случае повреждения лучше заранее обратиться в банк для обмена.
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