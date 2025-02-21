Его мобилизовали в марте 2023 года, когда Марьяна была на восьмом месяце беременности, после трех дней с семьей он получил первую боевую задачу и с тех пор пропал без вести.

Марьяна, жена военнослужащего ВСУ, уже 20 месяцев не имеет известий о своем муже, находящемся в российском плену, сообщает Politeka.net.

В сюжете Суспільного поделились историей семьи военного ВСУ.

Марьяна рассказала о тяжелых переживаниях, которые она испытывает после исчезновения своего мужа Андрея, военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады. Его мобилизовали в марте 2023 года, когда Марьяна была на восьмом месяце беременности. После трех дней с семьей он получил первую боевую задачу в июне 2023 года и с тех пор пропал без вести.

Політека пишет, что Марьяна обращалась к телеграммам-каналам для поиска военнопленных, но не получила никакой информации о местонахождении мужчины или его состоянии. Она также направила ему два письма через омбудсмена, но не знает, дошли ли они:

"Свидетельств от освобожденных из плена не было... Есть только такие свидетельства, что вот вроде бы там, будто где-то виделся с ним. Но мы понимаем, что прошло столько времени, мой муж изменился, как минимум похудел. Возможно, что ребята перепутали, поэтому эти показания во внимание не принимаются".

Особенно тяжело разлуку переживают дети. Ее старшая дочь Полина, которая на момент исчезновения отца была 4,5 года, сейчас, когда ей 6, активно поддерживает маму в борьбе за возвращение отца. Она участвует в акциях, держа плакат с надписью "Верни моего папу из плена".

Марьяна также активно приобщается к акциям в поддержку освобождения пленных, посещая города с флагом 56-й бригады, который стал символом ее борьбы за мужчину.

После исчезновения Андрея Марьяна сама должна была решать все вопросы, которые раньше были общими с мужем. Она почувствовала, как ее жизнь резко изменилась, а все трудности теперь легли на ее плечи:

"Когда мы были вместе с мужем, я была всегда за ним, как за стеной. А когда он пропал без вести, все просто рухнуло на мои плечи, перевернулась жизнь с ног на голову. И все какие-то будничные вопросы должна решать я, как от таких маленьких до очень серьезных".

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