Несмотря на значительный дефицит бюджета, пенсии украинцев ежегодно индексировали, правда, по уровню инфляции им не успеть.

С началом полномасштабной войны Украина столкнулась с серьезными экономическими трудностями, однако, несмотря на это, пенсии в стране увеличились, сообщает Politeka.net.

Стало известно, как изменились выплаты пенсий украинских пенсионеров во время полномасштабной войны.

В течение этого периода средний размер пенсии вырос почти на 1 800 гривен, что составляет более 45%. Конкретные цифры изменения средней пенсии выглядят так: на 1 января 2022 средняя пенсия в Украине составляла 3 991 грн; на 1 января 2025 - 5 789 грн.

Как уточняет Политека, несмотря на значительный дефицит бюджета, пенсии украинцев ежегодно индексировали:

в 2022 году пенсии выросли на 14%;

в 2023 году – на 19,7%;

в 2024 году – на 7,96%.

Индексация пенсий также планируется на 2025 год, но точный размер повышения еще не определен. Следует отметить, что рост пенсий также был связан с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Напомним, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" размер минимальной зарплаты остался на уровне 8000 грн, а прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 грн. Следовательно, минимальная пенсия в 2025 году тоже не изменилась.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.