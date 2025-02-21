Ответственность за такие действия несут не только продавцы, но и покупатели, за что наказываются штрафами.

Украинцев предупредили об ответственности за уничтожение и продажу редких растений, в том числе нарушителей наказывают штрафами, сообщает Politeka.net.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа обратилась к украинцам с призывом и напомнила о штрафах.

Украинцев призвали воздержаться от покупки первоцветов, поскольку это нарушает законы Украины и правила торговли. Ответственность за такие действия несут не только продавцы, но и покупатели, за что наказываются штрафами.

Политика сообщает, что за нарушение предусмотрены следующие штрафы:

Штраф от 510 до 1700 грн согласно ст. 88/1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

согласно ст. 88/1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф от 1700 до 3655 грн с конфискацией растений – если нарушение касается видов, охраняемых международными договорами или занесенных в Красную книгу Украины.

с конфискацией растений – если нарушение касается видов, охраняемых международными договорами или занесенных в Красную книгу Украины. Компенсация за каждый сорванный цветок : лук медвежонок – 62 грн, шафраны (крокусы) и подснежники – 49–62 грн, сон-трава – 37–62 грн.

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Напомним также, что в Украине вступил в силу Закон № 4188-IX, который вводит изменения в законодательство о природно-заповедном фонде, за нарушение которого будут выписываться штрафы.

Согласно новым правилам, передвижение механическими транспортными средствами на территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ) теперь запрещено.

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