В целом средняя пенсия судей (пожизненное денежное содержание) выросла с 90822 грн в 2022 году до 107040 грн в 2025 году.

Минимальная пенсия судьи в отставке составляет 50% зарплаты работающего судьи, а за каждый дополнительный год более 20 лет стажа она увеличивается на 2%, сообщает Politeka.net.

Пенсии украинских судей могут достигать сотен тысяч гривен, журналисты OBOZ.UA обнаружили размер обновленных пенсий служителей Фемиды.

За последние месяцы наибольшую выплату среди подающих декларации получила судья Шестого апелляционного административного суда Нинель Маринчак.

Как пишет Політека, Нинель Маринчак вышла в отставку только в ноябре 2024 года, а уже в декабре задекларировала пенсию в размере 301,2 тыс . грн – одну из самых больших выплат в реестре НАПК.

На втором месте оказался судья Верховного Суда в отставке Богдан Пошва, задекларировавший в январе 2025 года 262 тыс. грн пенсии. В аналогичном размере он получал выплаты и в 2024 году.

Третье место занимает судья Седьмого апелляционного административного суда Виктор Гонтарук, ежемесячно получающий 250 тыс. грн.

Однако рекордсменкой по размеру пенсии остается Наталья Шаптала, которая в 2019 году четыре месяца возглавляла Конституционный суд Украины. Ее ежемесячная выплата составляет 390,2 тыс. грн.

В целом средняя пенсия судей (пожизненное денежное содержание) выросла с 90822 грн в 2022 году до 107040 грн в 2025 году, удвоившись за последние пять лет.

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