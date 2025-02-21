По документу отменить мораторий на повышение тарифов могут только через шесть месяцев после завершения действия военного в Украине.

В Украине остается действующим мораторий на рост части тарифов, что означает, что стоимость ключевых коммунальных услуг в платежках граждан будет оставаться неизменной, сообщает Politeka.net.

Согласно закону №2479-ІХ от 19 августа 2022 года, ограничения тарифов будут действовать в течение военного положения, а отменить их можно только через шесть месяцев после его завершения.

Мораторий предусматривает фиксированные тарифы на:

Газоснабжение – тариф на газ для бытовых потребителей останется на довоенном уровне.

– тариф на газ для бытовых потребителей останется на довоенном уровне. Отопление – централизованное теплоснабжение не подорожает.

– централизованное теплоснабжение не подорожает. Горячее водоснабжение – стоимость горячей воды не изменится.

Как сообщает Политека, однако есть перечень коммунальных услуг и тарифов, не подпадающих под действие моратория, поэтому их стоимость может возрасти:

Электроэнергия

Вывоз мусора

Обслуживание придомовой территории

В правительстве уверяют, что в 2025 году не планируется повышение тарифов на основные коммунальные услуги, в том числе газ, воду и отопление. Об этом сообщили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В то же время, по данным Национального банка, после завершения войны власти будут постепенно пересматривать тарифы, оставляя возможность получения льгот и субсидий. Вместе с тем электроэнергия может подорожать уже после завершения этого отопительного сезона.

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