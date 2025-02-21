В Украине остается действующим мораторий на рост части тарифов, что означает, что стоимость ключевых коммунальных услуг в платежках граждан будет оставаться неизменной, сообщает Politeka.net.
Согласно закону №2479-ІХ от 19 августа 2022 года, ограничения тарифов будут действовать в течение военного положения, а отменить их можно только через шесть месяцев после его завершения.
Мораторий предусматривает фиксированные тарифы на:
- Газоснабжение – тариф на газ для бытовых потребителей останется на довоенном уровне.
- Отопление – централизованное теплоснабжение не подорожает.
- Горячее водоснабжение – стоимость горячей воды не изменится.
Как сообщает Политека, однако есть перечень коммунальных услуг и тарифов, не подпадающих под действие моратория, поэтому их стоимость может возрасти:
- Электроэнергия
- Вывоз мусора
- Обслуживание придомовой территории
В правительстве уверяют, что в 2025 году не планируется повышение тарифов на основные коммунальные услуги, в том числе газ, воду и отопление. Об этом сообщили в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.
В то же время, по данным Национального банка, после завершения войны власти будут постепенно пересматривать тарифы, оставляя возможность получения льгот и субсидий. Вместе с тем электроэнергия может подорожать уже после завершения этого отопительного сезона.
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