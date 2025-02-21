Существенно возросло количество владельцев элитных автомобилей, обязанных платить транспортный налог, если в 2022 году его платили только 1312 человек, то в 2024 году эта цифра возросла до 8094, сообщает Politeka.net.

Стало известно, владельцы каких автомобилей должны уплатить налог.

Согласно действующему законодательству, налог в 25 тыс. грн в год оплачивают владельцы автомобилей, соответствующие двум критериям:

Возраст – не старше 5 лет;

– не старше 5 лет; Стоимость – от 375 минимальных зарплат (около 3 млн грн).

Ежегодно Министерство экономики публикует список подпадающих под налог моделей. В 2025 году в него вошли 355 моделей, в том числе автомобили марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW и т.д. Для сравнения, в 2022 году список включал всего 189 моделей, сообщает Політека.

Налоговые органы получают информацию о владельцах авто от Сервисных центров МВД, которые передают соответствующие данные с 1 апреля ежегодно. После этого Государственная налоговая служба (ГНС) направляет владельцам уведомления, а те обязаны внести налог в размере 25 тыс. рублей. грн в течение 60 дней.

По данным ГНС, количество украинцев, владеющих дорогими автомобилями, с начала полномасштабной войны увеличилось в 6,2 раза. Это может быть связано с ростом импорта премиальных машин, ростом доходов определенных категорий граждан, а также с особенностями регистрации авто в Украине.

Хотя общая сумма налога на элитные автомобили в масштабах государственного бюджета относительно невелика, она все же ощутима финансовой нагрузкой для владельцев дорогих транспортных средств.

Источник: OBOZ.UA

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