Согласно действующим нормам, размер ежемесячного пожизненного содержания, так называемой "особой пенсии", не может быть меньше 50% зарплаты.

Большинство украинцев на пенсии получают не более 30% своей зарплаты, однако для части украинцев эта норма отличается — их выплаты составляют по меньшей мере половину заработной платы, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), судьи местных, апелляционных и Верховного Суда после ухода в отставку не получают обычную пенсию, а так называемое ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Основное условие получения такой выплаты — выход судьи в отставку. Возраст для этого должен быть не меньше: 62 года — для мужчин, 60 лет — для женщин, сообщает Політека.

Судьи, не набравшие достаточное количество лет работы, могут претендовать на денежное содержание по достижении пенсионного возраста или оформить пенсию по стандартным условиям согласно закону №1058-IV от 9 июня 2003 года.

Согласно действующим нормам, размер ежемесячного пожизненного содержания не может быть менее 50% зарплаты действующего судьи соответствующего уровня. В то же время, если судья имеет более 20 лет стажа, за каждый дополнительный год предусмотрена доплата в 2% .

Еще одна важная деталь – тогда как для большинства граждан максимальный размер пенсии ограничен 23,6 тыс. грн , для судей это ограничение не действует.

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Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.