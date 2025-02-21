Финучреждения, включая "ПриватБанк", не могут обслуживать клиентов, если их данные в базе не заполнены или не актуализированы.

Клиенты "ПриватБанка" заинтересовались, почему финучреждение просит дать согласие на использование цифровой подписи и обновить анкетные данные, большинство вопросов в которых касаются США, сообщает Politeka.net.

На странице "ПриватБанка" в Facebook одна из клиенток сообщила детали.

Она рассказала, что в приложении "Приват24" получила запрос на заполнение анкеты и цифровую подпись. Женщина выразила сомнения в обязательной аутентификации, поскольку между "ПриватБанком" и клиентом уже заключен договор. Как подчеркивает Політека, ее удивило также требование "ПриватБанка" внести данные, связанные со статусом налогового резидента США и пребыванием в этой стране.

Кроме того, по ее словам, подписывая анкету, клиент "ПриватБанка" дает разрешение на раскрытие информации о себе иностранным банкам, одновременно освобождая сам "ПриватБанк" от ответственности.

"Все без объяснений. Эту анкету клиент подписывает ЦВП (цифровая собственноручная подпись) на планшете. Почему ЦВП, если клиент в отделении банка и может подписать вживую, почему не предоставляется второй экземпляр подписанного документа... на какие цели далее используется ЦВП клиента" - возмущается клиентка "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" ответили, что обновление анкетных данных является требованием украинского законодательства. Финучреждения не могут обслуживать клиентов, если их данные в базе не заполнены или не актуализированы. Банк извинился за неудобства, связанные с этим процессом.

Возможность осуществления актуализации данных дистанционно добавлена ​​в приложение "Приват24". Так, при необходимости при входе появится соответствующее сообщение с возможностью создания заявки.

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