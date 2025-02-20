В Министерстве социальной политики Украины дали разъяснение, кто может рассчитывать на пенсию по потере кормильца-военнослужащего, и на какую сумму.

Пенсия по потере кормильца может назначаться нетрудоспособным членам семьи военнослужащего (или военнослужащей), погибшего, умершего или считающегося пропавшим без вести, сообщает Политека.

Это происходит в случае, если военнослужащий-кормилец умер либо в период прохождения службы, либо в период до трех месяцев с момента увольнения со службы, либо позже, но в результате ранений или заболеваний, полученных им во время службы. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Минимальный размер пенсии по потере кормильца на каждого нетрудоспособного члена его семьи, согласно Закону, не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2361 гривну, то есть не менее 4722 гривен, пишет Политека.

При этом максимальный размер пенсии по потере кормильца, как и любой другой пенсии, со всеми надбавками не должен превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, то есть 23610 грн.

Пенсия по потере кормильца может выплачиваться родителям или одному из родителей погибшего военнослужащего, его жене или супругу, а также другому члену семьи, потерявшему трудоспособность.

Если в семье погибшего военнослужащего право на получение пенсии по потере кормильца имеет только один человек, то он будет получать 70% от заработной платы кормильца, если два или более – по 50% на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Если военнослужащий-кормилец умер в результате несчастного случая или болезни, не связанных со служебными обязанностями, каждый нетрудоспособный член его семьи может рассчитывать на 30% от зарплаты кормильца.

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