На проживающих в Германии украинцев для оформления пенсии распространяются общие пенсионные положения, и специальных льгот нет.

Возраст выхода на пенсию в Германии, как для граждан этой страны, так и для беженцев, в том числе и украинских, составляет от 63 до 67 лет, сообщает Политека.

В настоящее время средний пенсионный возраст в Германии – 65 лет и 10 месяцев. К 2031 году планируется постепенное увеличение пенсионного возраста до 67 лет.

Чтобы получить право на пенсию в Германии, украинцам нужно иметь легальный статус в стране, достичь пенсионного возраста, официально работать и платить взносы в немецкий пенсионный фонд минимум 5 лет, сообщает Политека. А чтобы получить полноценную пенсию в Германии нужно иметь 35 лет страхового стажа.

Некоторые страны имеют с Германией соглашение о социальном обеспечении, в соответствии с которым страховой стаж, заработанный в этих странах, может также использоваться для оформления пенсии в Германии, но Украина к этому перечню, к сожалению, не принадлежит.

Поэтому украинским беженцам в Германии для получения пенсии придется официально работать и платить отчисления в пенсионный фонд минимум пять лет.

Что касается размеров пенсионных выплат в Германии, то минимальная пенсия там составляет примерно 520 евро (более 22,5 тысяч гривен), а средняя пенсия – примерно 1400 евро в месяц (более 60 тысяч гривен).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.