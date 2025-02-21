Граждане Украины, постоянно или временно проживающие на территории Польши, имеют право на получение пенсии в этой стране.

С 2014 года между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении, согласно которому, в частности, при оформлении пенсии можно сумировать польский трудовой стаж с украинским, пишет Политека.

Условия получения пенсии в Польше очень похожи для граждан этой страны и для проживающих там украинцев.

Пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Чтобы получить право на полноценную пенсию, женщинам нужно иметь страховой стаж минимум 20 лет, а мужчинам – минимум 25 лет, сообщает Политека. При этом на пенсию в Польше можно рассчитывать даже если страховой стаж меньше, но тогда и размер выплат будет меньше.

Если украинский гражданин, достигший пенсионного возраста, имеет недостаточный стаж работы в Польше, то к нему можно добавить страховой стаж в Украине, для этого нужно подать в отдел Управления социального страхования по месту жительства в Польше соответствующую справку.

При этом при расчете пенсии в Польше будет учитываться пропорция страхового стажа, заработанного именно в Польше, и общего.

С марта 2025 года размер минимальной пенсии в Польше вырастет с 1780 злотых в месяц брутто (из них 1620 злотых получают пенсионеры на руки) до 1884 злотых (будут получать примерно 1715 злотых). То есть, если переводить в гривны, минимальная пенсия в Польше составляет более 17 тысяч гривен.

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Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.