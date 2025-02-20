В этом материале вы узнаете, как украинцам, не имеющим достаточно страхового стажа, получить социальную пенсию в 2025 году, и на какую сумму можно рассчитывать.

Социальная пенсия – это временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, пишет Политека.

Социальная пенсия 2025 г может назначаться гражданам, достигшим возраста 65 лет, но имеющим менее 15 лет страхового стажа.

Для получения социальной пенсии в 2025 году лицу, достигшему пенсионного возраста, как сообщает Политека, следует обратиться в местные органы социальной защиты со списком документов: заявление; паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; справка об имеющемся страховом стаже, выданная Пенсионным фондом; декларация об имущественном положеним и доходах семьи за последние шесть месяцев.

Кроме того, если лицо признано недееспособным, нужно добавить копию решения о назначении опекуна.

Размер социальной пенсии 2025 – это разница прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, которая составляет 2361 грн, и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Есть ряд условий, при которых украинцам могут отказать в социальной пенсии, в частности:

если лицо получает пенсию или социальное пособие для лиц с инвалидностью;

если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние 6 месяцев превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

если лицо или его члены семьи за последний год покупали недвижимость, транспортное средство или другие товары на сумму более 50 тысяч гривен;

если лицо имеет источник дохода.

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Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.