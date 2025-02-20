Абоненты lifecell могут восстановить утерянную или заблокированную SIM-карту, проделав несколько простых шагов.

Чтобы восстановить номер и получить новую SIM-карту, абоненту необходимо обратиться в ближайший магазин lifecell.

Однако процесс требует соблюдения определенных условий и подтверждения личности владельца.

Lifecell предоставляет услугу замены SIM-карты только при наличии документа, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение, пишет Politeka.net.

Кроме того, для идентификации владельца номера потребуется предоставить следующую информацию:

Секретное слово, если оно было установлено ранее.

Два номера, на которые чаще всего совершались звонки, а также баланс основного счета (если секретное слово не установлено).

В некоторых случаях оператор может задать дополнительные вопросы для подтверждения личности.

Если идентификация пройдет успешно, абонент получит новую SIM-карту с тем же номером. При этом сохранятся тарифный план, баланс счета на момент восстановления и все подключенные услуги, делится Politeka.net.

Стоимость новой SIM-карты составляет до 75 грн, включая налоги. Оплата производится в фирменном магазине lifecell.

Если SIM-карта использовалась анонимно, без регистрации или заключения договора, lifecell оставляет за собой право деактивировать восстановленный номер, если другая сторона предоставит убедительные доказательства предыдущего владения номером (старую SIM-карту, холдер, чеки и т. д.).

При замене обычной SIM на USIM-карту следует учитывать, что в международном роуминге у некоторых партнеров lifecell могут не действовать ограничения на интернет-услуги. В таком случае тарификация интернета будет осуществляться по стандартным условиям тарифного плана.

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