Абоненты lifecell должны учитывать, что их номер остается активным в течение одного года после последнего пополнения счета на сумму от 10 гривен.

По истечении этого срока дается дополнительный месяц, в течение которого можно только принимать входящие звонки. Если за этот период баланс не пополнен хотя бы на 10 гривен, номер полностью отключается, делится Politeka.net.

Провайдер предоставляет возможность реанимировать неактивную SIM-карту. Даже если абонент находится за границей, он может воспользоваться услугой «Повторное использование неактивной SIM». Стоимость восстановления начинается от 200 гривен.

Процедура восстановления

Обратитесь в фирменный магазин lifecell или позвоните на горячую линию. Сообщите свой номер и идентификационные данные (серийный номер SIM-карты, секретное слово), сообщает Politeka.net.

Оператор проверит техническую возможность восстановления. Если номер lifecell подлежит реанимации, SIM-карта будет активирована на 30 дней. Чтобы избежать повторного отключения, необходимо пополнить баланс.

Чтобы номер оставался активным, необходимо хотя бы раз в год пополнять баланс на сумму от 10 гривен. Если пополнение не производится, SIM-карта сначала переходит в режим ожидания, а затем отключается полностью.

Абонентам lifecell, которые длительное время не пользовались номером, рекомендуется заранее проверить его статус и, при необходимости, пополнить баланс или воспользоваться услугой восстановления.

Напомним, ранее Politeka рассказывала о самом дешевом тарифе Lifecell для пенсионеров: как подключить.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.