Украинцам рассказали, как подключить акцию на Киевстар, какие документы необходимы пенсионерам и людям с инвалидностью.

Киевстар поделился новыми тарифными планами для социально уязвимых категорий населения, в первую очередь речь идет о пенсионерах и людях с инвалидностью, как подключить акцию, передает Politeka.net.

Как передает Политика, в Киевстар есть акции для пожилых людей, компания ввела два акционных тарифа "LOVE UA Комфорт" за 140 гривен и "LOVE UA Комфорт Домашний" за 200 гривен в месяц - акционные тарифы подходят для пенсионеров и людей с инвалидностью.

LOVE UA Магнит подходит для тех, кто перешел от другого оператора.

Киевстар обещает, что в первые 12 месяцев после подключения пенсионеры будут платить 100 гривен в месяц, далее – 175 гривен.

LOVE UA Комфорт – для пенсионеров старше 60 лет и людей с инвалидностью, цена тарифа – 140 гривен в месяц.

Подключить акционные тарифы Киевстар для пенсионеров и людей с инвалидностью могут люди от 60 лет и лица с инвалидностью I-III группы.

Как подключить акцию на Киевстар:

Тариф для пенсионеров можно подключить в любом магазине "Киевстар", нужно взять документы: паспорт, идентификационный код, людям с инвалидностью взять удостоверение или справку МСЭК.

Киевстар запустил новую акцию в ответ на решение конкурентов.

По условиям акции Киевстар абоненты других операторов могут перейти на выгодный тарифный план со скидкой, сохранив свой номер.

Киевстар предлагает специальную акцию для клиентов Lifecell и Vodafone при переходе с сохранением номера (MNP).

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.