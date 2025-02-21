Сегодняшний гороскоп Таро с одной картой предлагает снимок энергий, которые окружают вас 21 февраля, давая представление о темах или событиях, с которыми вы можете столкнуться.

Гороскоп Таро на 21 февраля для всех знаков Зодиака, благодаря целенаправленному анализу вытягивания одной карты этот расклад может служить инструментом для размышлений, привнося ясность, чтобы вы могли подойти к своему дню с намерением и осознанностью, передает Politeka.net.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 21 февраля.

Как передает Политека, гороскоп Таро на 21 февраля для всех знаков Зодиака выглядит так:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Мечей

Ваше сердце знает, чего вы хотите, но что говорит ваш разум? Иногда между логикой и эмоциями разгорается мини-война. В такие дни, когда вы чувствуете, что ваше сердце не соответствует тому, что имеет смысл, сделайте шаг назад. Один день может изменить мир, когда вы все обдумаете.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Потеря может казаться катастрофической прямо сейчас, но правда в том, что вселенная действительно работает таинственными способами. Вы можете думать, что это большое дело, потому что это то, что вы знаете. Но, Телец, для вас есть что-то лучшее. Когда жизнь начинает снижать обороты и убирать барьеры из вашей жизни, это часто означает, что вы готовитесь подняться на новый уровень.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Мечей

Слишком часто люди обещают, а затем не выполняют обещанного. Они пытаются создать видимость того, что могут сделать больше, чем это возможно на самом деле. Когда вы обнаруживаете, что кто-то постоянно роняет мяч, не просите его поднять его в сотый раз. Делайте то, что вам нужно сделать для себя. Это нормально — полагаться на себя. Верните себе автономию.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

Гороскоп Таро на 21 февраля для всех знаков Зодиака говорит о том, что может показаться, что дарение приносит наибольшую пользу получателю, но на самом деле растет даритель. Эта карта Таро дает вам знать, что быть дарителем — это хорошо. Ваше сердце становится более открытым. Вы приглашаете вселенную стать вашим партнером. Вы делитесь тем, что у вас есть, и это сигнализирует миру, что вы человек, который находится в гармонии с законами изобилия.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Если вы привыкли считывать деньги с кредитных карт, чтобы свести концы с концами, это знак, что пора прекратить это делать и попробовать платить наличными. Наличные могут быть труднодоступны, если вы на мели. Однако жизнь по средствам — лучший способ все исправить в долгосрочной перспективе.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Зачем оставлять оплачиваемый отпуск лежать и ждать «другого дня»? Если вы хотите насладиться тихим вечером дома, ничего не делая, кроме как разбирая документы или валяясь на диване, это ваша прерогатива. Вы заслуживаете немного отдыха, Дева. Возьмите немного.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные

Правда в том, что любовь иногда тяжела. Вы можете испытывать действительно глубокие чувства к человеку и при этом чувствовать скуку в самих отношениях. Ваш интерес может куда-то ускользнуть, не потому, что вы разлюбили своего партнера, а потому, что вы хотите снова почувствовать возбуждение. Это может быть проходящей фазой, но вместо того, чтобы выходить из отношений, подумайте о том, чтобы обсудить все.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Жрица

Вы гораздо больше, чем просто человек, и именно поэтому вы чувствуете себя немного опустошенным, когда не связаны с другом или человеком, который может «пойти глубоко» с вами интеллектуально. Это день, когда самопознание в сочетании с интенсивным разговором удовлетворит вас больше всего.

Гороскоп Таро на 21 февраля для всех знаков Зодиака: Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

О, боже, в вашей жизни может оказаться эмоционально незрелый человек. Этот человек может не справиться с вашей честностью так, как вы надеялись. Его демонстрация эгоизма может заставить вас паковать чемоданы. Но почему? Вы видите проблему, и она может быть в том, что вы ожидаете немного большего, чем он может дать. Приспособьтесь. Дружба может выдержать недостатки, но этот человек может быть не тем, кому можно доверять все время... по крайней мере, пока он немного не подрастет.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Звезда

Ваше сердце заслуживает исцеления. Вы многое пережили, и переваривание всех этих сложных эмоций требует времени. Вам нужно немного больше понимания и сострадания. Вам нужно время, чтобы подумать, почувствовать и простить. Не торопите себя.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Дьявол

Почему именно тогда, когда вы решаете воздержаться от еды или привычки, вам хочется сделать это еще больше? На этой неделе вы будете рушить старую схему. Вам нужно быть сильным, Водолей.

Вы можете преодолеть свои старые привычки, но не без небольшой борьбы. Не сдавайтесь. Изменение привычки занимает несколько недель, и вы можете это сделать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна

О, Рыбы, кто-то не говорит правду. Было бы намного проще, если бы его нечестность была очевидна, но вместо этого этот человек довольно искусно маскирует свою ложь. Вам нужно будет решить, будете ли вы противостоять лжецу или сделаете то, что лучше всего сделать, когда поймете, что он играет нечестно.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.