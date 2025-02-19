Когда возникают вопросы о текущем тарифном плане, новых услугах или расходах, важно быстро получить ответы, а для этого нужно дозвониться оператору lifecell.

Одним из самых удобных способов получения актуальной информации является обращение в кол-центр.

Служба технической поддержки lifecell поможет найти решение любой проблемы и ответить на любые вопросы. Чтобы дозвониться оператору lifecell нужно набрать номер 5433 (с мобильного телефона lifecell) и пройти несколько этапов голосового меню, пишет Politeka.net.

Процесс подключения к живому оператору выглядит следующим образом:

Наберите 5433 и нажмите кнопку вызова. Выберите язык для дальнейшего общения: 1 – украинский, 2 – русский. Прослушайте голосовое меню и нажмите кнопку 5 для выбора пункта 5. Прослушайте меню до пункта 7 и нажмите кнопку 7. Ожидайте соединения с оператором.

Важно прослушать меню до необходимого пункта и затем нажимать нужные кнопки для быстрого соединения с оператором, делится Politeka.net.

Позвонить оператору lifecell можно не только с мобильных номеров этого оператора, но и с мобильных номеров других операторов, таких как Vodafone. Для этого нужно набрать номер 0 800 20 54 33, звонки по этому номеру бесплатны. Процесс подключения будет аналогичен звонку на короткий номер:

Наберите 0 800 20 54 33 и нажмите кнопку вызова. Выберите язык для общения: 1 – украинский, 2 – русский.

Прослушайте голосовое меню и нажмите кнопку 0 для связи с оператором. Ожидайте соединения.

Стационарный телефон также предоставляет возможность позвонить в кол-центр lifecell, при этом телефон должен быть оснащен функцией тонового набора. Как правило, эта функция активируется с помощью кнопки «звездочка». Для звонка с городского телефона необходимо набрать 0 800 20 54 33 (бесплатно в пределах Украины).

Если вы находитесь в роуминге, номер для связи с кол-центром нужно использовать в международном формате: +3 80-63-5433-11. Этот звонок будет бесплатным.

Однако в ряде стран для звонков может понадобиться набрать дополнительную комбинацию: 131{Код страны}{Код города или мобильной сети}{Номер телефона}#Вызов. Например, звонок из роуминга будет выглядеть как 131380635433111#Вызов. Такой звонок будет платным согласно тарифам роуминга.

Напомним, ранее Politeka рассказывала о самом дешевом тарифе Lifecell для пенсионеров: как подключить.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.