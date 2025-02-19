Если украинец достиг пенсионного возраста, но не имеет нужного страхового стажа, он не имеет права на пенсию, но определенные выплаты для него все равно предусмотрены.

В 2025 году продолжительность страхового стажа, который необходим украинцам для оформления пенсии по достижению пенсионного возраста, возросла, сообщает Политека.

Выйти на пенсию граждане Украины могут в возрасте 60 лет, если имеют не менее 32 лет страхового стажа (одинаково для мужчин и женщин); в возрасте 63 лет, если их страховой стаж составляет от 22 до 31 года; или в 65 лет, если они имеют минимум 15 и до 21 года страхового стажа.

Если в возрасте 65 лет у человека меньше 15 лет страхового стажа, как сообщает Политека, он может рассчитывать не на пенсию, а на получение временной социальной помощи от государства, которую еще называют социальной пенсией по возрасту.

При этом необходимая для выхода на пенсию продолжительность страхового стажа продолжит расти до 2028 года – тогда для получения пенсии в 60 лет гражданин должен иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Так называемая социальная пенсия исчисляется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 гривну, и среднемесячным средним доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

Поэтому размер социальной пенсии пересчитывается каждые шесть месяцев. При этом социальная пенсия не может превышать сумму прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Чтобы получить временную помощь для лиц пенсионного возраста, следует обратиться в органы соцзащиты населения либо по месту прописки, либо по месту фактического проживания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, в каком случае 65-летние украинцы имеют право на пенсию почти в 12 тысяч при минимальном стаже.

Также Politeka писала, что судья после увольнения получил немалую сумму: он решил, что ему мало, и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.