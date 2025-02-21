Гороскоп для всех знаков зодиака, 21 февраля, хорошие идеи могут возникнуть в ходе спорных бесед, поэтому делайте заметки, чтобы не забыть их.

Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака, 21 февраля, Вы рождены, чтобы быть лидером, пишет Politeka.net.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака с прогнозом на 21 февраля.

Когда вы обращаетесь к астрологии или чему-то эзотерическому, вы просите о получении некой формы контроля над своей жизнью.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на сегодня, 21 февраля:

Овен

21 марта – 19 апреля

Трудно держать свои чувства при себе, когда появляются страхи или старые, плохие привычки, которые пытаются затянуть вас обратно в прошлое. Вам нужно будет сохранять присутствие духа, чтобы не скатиться в ситуации, которые вы оставили позади.

Ваш долг — уважать себя и защищать свой прогресс, поэтому избегайте втягивания в споры или негативные потворства, и вы будете гордиться своей приверженностью к улучшению себя. Если можете, потратьте немного времени на разговор с другом, который поддерживает ваш рост.

Телец

20 апреля-20 мая

Давлению со стороны окружающих может быть трудно противостоять, но оно не приведет вас туда, куда вам нужно. Помните, кто вы, и доверяйте своим инстинктам, когда дело касается того, что правильно для вас, а что нет.

Хотя в вашей жизни есть люди, которые вас поддерживают, что-то, представленное вам сейчас, не соответствует вашему пути, и вы почувствуете это глубоко внутри. Здесь самое смелое, что вы можете сделать, — это следовать за мечтой своего сердца, а не следовать по стопам других.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Несмотря на то, что вы выросли и сильно изменились с течением времени, люди в вашем окружении сегодня поднимают ваши прошлые интересы и идеалы. Они не обязательно делают это, чтобы смирить вас, но в некотором роде они заставляют вас сомневаться в том, как вы изменились, или даже в том, что вы изменились вообще.

Вместо того, чтобы скатываться в негативный внутренний диалог, поощряйте себя продолжать идти по более светлому пути. Не позволяйте своему прошлому встать на пути вашего будущего.

Рак

21 июня-22 июля

Есть некая правда, на которую вы пытаетесь не смотреть, но ваши розовые очки мешают вам понять ее такой, какая она есть. Если вы рационализируете свой путь к колебаниям или прокрастинации, поймите, что в конечном итоге вам придется столкнуться с этой музыкой.

Нет ничего полезнее настоящего осознания, и вы это знаете. Примите хорошее, плохое и уродливое и увидите свою ситуацию такой, какая она есть, чтобы вы могли отреагировать соответствующим образом.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня в фокусе внимания будут ваши отношения с доверием. Это не обязательно означает, что кто-то вас предаст, но вы можете ожидать, что услышите истории о предательстве или несбалансированной динамике власти от людей, с которыми вы столкнетесь.

Учитесь на этих историях и помните, что они заставляют вас чувствовать. Будьте заслуживающим доверия человеком и не доверяйте людям, которые показали вам, что они не готовы быть рядом с вами — развивайте отношения, которые будут отдавать в вашу жизнь радость и позитив.

Дева

23 августа – 22 сентября

Эмоциональная безопасность преодолеет любые сомнения, которые возникнут на работе сегодня, если вы готовы поддержать себя. Если у вас есть привычка внутренне говорить себе, что вы недостаточно хороши, вы можете в конечном итоге позволить кому-то на рабочем месте уволить вас, даже не дав вам шанса.

Вам нужно будет отстаивать свои права перед начальником или коллегой, даже если это кажется вам непривычным. Пусть ваши навыки и ваша предыдущая работа говорят сами за себя, не пытаясь приуменьшить ваши достижения.

Весы

23 сентября – 22 октября

Над вашим списком дел нависает ментальный туман, и неинтересные обязанности, скорее всего, выскользнут из головы, если вы не будете внимательны. Хотя есть интересные возможности и люди, умоляющие вас выйти и поиграть, вам нужно будет быть решительным, чтобы сделать свою работу, прежде чем вы отключитесь от развлечений.

Если вы откладываете то, что могли бы сделать в начале, то позже вы будете разочарованы. Будьте другом своему будущему «я» и возьмитесь за дело.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Эмоции могут помешать правде сегодня, когда драматические, творческие энергии сталкиваются с логикой и реальностью. Вы можете помнить ситуацию, произошедшую одним образом, в то время как кто-то другой помнит ее по-другому, и вы не уверены, как примирить эти две версии одного и того же общего опыта.

Лучший подход в этом случае — простить и просто согласиться не соглашаться. Однако если это повторяющаяся проблема, подумайте, откуда эти преувеличения берут начало в эмоциональном плане.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Возможно, вы сегодня снова и снова прокручиваете что-то в голове, но не можете отпустить это из-за того, как это заставило вас себя чувствовать. Однако вы также боитесь говорить об этом и выплескивать свои чувства наружу.

Хотя может быть проще притворяться, что вас ничего не беспокоит, в долгосрочной перспективе будет сложнее, когда вы снова попытаетесь открыться. Держать все в себе усугубит ситуацию, но выговориться облегчит вашу ношу.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, в которой вам нужно будет попросить кого-то о помощи или найти инструкции, хотя у вас может возникнуть соблазн отважиться на это самостоятельно и не просить ни у кого помощи.

Хотя самодостаточность — это именно то, что требуется порой, вы обнаружите, что для этого проекта две головы лучше, чем одна, и вы заслуживаете поддержки. Включение чужих навыков и усилий заставит вас двигаться вперед гораздо быстрее, чем вы бы действовали в одиночку.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ваша уверенность сейчас может колебаться, даже когда другие внешне ценят то, что вы приносите на стол. Однако чем более вы уверены в себе, тем лучше все пойдет, когда вы попытаетесь представить себя и свои идеи.

Жизнь может больше походить на прослушивание под текущим планетарным влиянием, и синдром самозванца отбросит вас назад, если вы не знаете себе цену. Помните, насколько вы способны, доверяйте исследованиям и времени, которое вы вложили, и вздохните с облегчением.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Ваши близкие пытаются связаться с вами, но вам сложно сделать это снова. Может показаться, что они пытаются связаться с кем-то, кем вы больше не являетесь, и вы беспокоитесь, что они не видят вас или не ценят вас за то, кем вы стали.

Отрезвляюще осознавать, что нет способа поделиться каждой гранью себя с кем-то другим, и что они также не могут разделить с вами всю свою жизнь. Постарайтесь любить друг друга в данный момент, не нуждаясь в каждой отдельной детали.

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