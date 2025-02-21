Ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака, 21 февраля, Вы рождены, чтобы быть лидером, пишет Politeka.net.
Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака с прогнозом на 21 февраля.
Когда вы обращаетесь к астрологии или чему-то эзотерическому, вы просите о получении некой формы контроля над своей жизнью.
Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на сегодня, 21 февраля:
Овен
21 марта – 19 апреля
Трудно держать свои чувства при себе, когда появляются страхи или старые, плохие привычки, которые пытаются затянуть вас обратно в прошлое. Вам нужно будет сохранять присутствие духа, чтобы не скатиться в ситуации, которые вы оставили позади.
Ваш долг — уважать себя и защищать свой прогресс, поэтому избегайте втягивания в споры или негативные потворства, и вы будете гордиться своей приверженностью к улучшению себя. Если можете, потратьте немного времени на разговор с другом, который поддерживает ваш рост.
Телец
20 апреля-20 мая
Давлению со стороны окружающих может быть трудно противостоять, но оно не приведет вас туда, куда вам нужно. Помните, кто вы, и доверяйте своим инстинктам, когда дело касается того, что правильно для вас, а что нет.
Хотя в вашей жизни есть люди, которые вас поддерживают, что-то, представленное вам сейчас, не соответствует вашему пути, и вы почувствуете это глубоко внутри. Здесь самое смелое, что вы можете сделать, — это следовать за мечтой своего сердца, а не следовать по стопам других.
Близнецы
21 мая – 20 июня
Несмотря на то, что вы выросли и сильно изменились с течением времени, люди в вашем окружении сегодня поднимают ваши прошлые интересы и идеалы. Они не обязательно делают это, чтобы смирить вас, но в некотором роде они заставляют вас сомневаться в том, как вы изменились, или даже в том, что вы изменились вообще.
Вместо того, чтобы скатываться в негативный внутренний диалог, поощряйте себя продолжать идти по более светлому пути. Не позволяйте своему прошлому встать на пути вашего будущего.
Рак
21 июня-22 июля
Есть некая правда, на которую вы пытаетесь не смотреть, но ваши розовые очки мешают вам понять ее такой, какая она есть. Если вы рационализируете свой путь к колебаниям или прокрастинации, поймите, что в конечном итоге вам придется столкнуться с этой музыкой.
Нет ничего полезнее настоящего осознания, и вы это знаете. Примите хорошее, плохое и уродливое и увидите свою ситуацию такой, какая она есть, чтобы вы могли отреагировать соответствующим образом.
Лев
23 июля – 22 августа
Сегодня в фокусе внимания будут ваши отношения с доверием. Это не обязательно означает, что кто-то вас предаст, но вы можете ожидать, что услышите истории о предательстве или несбалансированной динамике власти от людей, с которыми вы столкнетесь.
Учитесь на этих историях и помните, что они заставляют вас чувствовать. Будьте заслуживающим доверия человеком и не доверяйте людям, которые показали вам, что они не готовы быть рядом с вами — развивайте отношения, которые будут отдавать в вашу жизнь радость и позитив.
Дева
23 августа – 22 сентября
Эмоциональная безопасность преодолеет любые сомнения, которые возникнут на работе сегодня, если вы готовы поддержать себя. Если у вас есть привычка внутренне говорить себе, что вы недостаточно хороши, вы можете в конечном итоге позволить кому-то на рабочем месте уволить вас, даже не дав вам шанса.
Вам нужно будет отстаивать свои права перед начальником или коллегой, даже если это кажется вам непривычным. Пусть ваши навыки и ваша предыдущая работа говорят сами за себя, не пытаясь приуменьшить ваши достижения.
Весы
23 сентября – 22 октября
Над вашим списком дел нависает ментальный туман, и неинтересные обязанности, скорее всего, выскользнут из головы, если вы не будете внимательны. Хотя есть интересные возможности и люди, умоляющие вас выйти и поиграть, вам нужно будет быть решительным, чтобы сделать свою работу, прежде чем вы отключитесь от развлечений.
Если вы откладываете то, что могли бы сделать в начале, то позже вы будете разочарованы. Будьте другом своему будущему «я» и возьмитесь за дело.
Скорпион
23 октября – 21 ноября
Эмоции могут помешать правде сегодня, когда драматические, творческие энергии сталкиваются с логикой и реальностью. Вы можете помнить ситуацию, произошедшую одним образом, в то время как кто-то другой помнит ее по-другому, и вы не уверены, как примирить эти две версии одного и того же общего опыта.
Лучший подход в этом случае — простить и просто согласиться не соглашаться. Однако если это повторяющаяся проблема, подумайте, откуда эти преувеличения берут начало в эмоциональном плане.
Стрелец
22 ноября-21 декабря
Возможно, вы сегодня снова и снова прокручиваете что-то в голове, но не можете отпустить это из-за того, как это заставило вас себя чувствовать. Однако вы также боитесь говорить об этом и выплескивать свои чувства наружу.
Хотя может быть проще притворяться, что вас ничего не беспокоит, в долгосрочной перспективе будет сложнее, когда вы снова попытаетесь открыться. Держать все в себе усугубит ситуацию, но выговориться облегчит вашу ношу.
Козерог
22 декабря – 19 января
Сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, в которой вам нужно будет попросить кого-то о помощи или найти инструкции, хотя у вас может возникнуть соблазн отважиться на это самостоятельно и не просить ни у кого помощи.
Хотя самодостаточность — это именно то, что требуется порой, вы обнаружите, что для этого проекта две головы лучше, чем одна, и вы заслуживаете поддержки. Включение чужих навыков и усилий заставит вас двигаться вперед гораздо быстрее, чем вы бы действовали в одиночку.
Водолей
20 января – 18 февраля
Ваша уверенность сейчас может колебаться, даже когда другие внешне ценят то, что вы приносите на стол. Однако чем более вы уверены в себе, тем лучше все пойдет, когда вы попытаетесь представить себя и свои идеи.
Жизнь может больше походить на прослушивание под текущим планетарным влиянием, и синдром самозванца отбросит вас назад, если вы не знаете себе цену. Помните, насколько вы способны, доверяйте исследованиям и времени, которое вы вложили, и вздохните с облегчением.
Рыбы
19 февраля-20 марта
Ваши близкие пытаются связаться с вами, но вам сложно сделать это снова. Может показаться, что они пытаются связаться с кем-то, кем вы больше не являетесь, и вы беспокоитесь, что они не видят вас или не ценят вас за то, кем вы стали.
Отрезвляюще осознавать, что нет способа поделиться каждой гранью себя с кем-то другим, и что они также не могут разделить с вами всю свою жизнь. Постарайтесь любить друг друга в данный момент, не нуждаясь в каждой отдельной детали.
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