Оператор lifecell предлагает удобную услугу, которая позволяет быстро получить новый номер с сохранением всех данных.

Восстановление старого номера или SIM-карты стало популярным запросом среди украинцев, особенно в условиях войны, когда люди теряют доступ к старым данным, картам или телефонам.

Для абонентов оператора lifecell существует возможность восстановить старый номер или получить новую SIM-карту через услугу "Комфортная замена SIM", пишет Politeka.net.

Процесс восстановления или замены SIM-карты lifecell достаточно прост. Чтобы получить новую карту и восстановить старый номер, нужно обратиться в ближайший магазин сети lifecell. Обязательным условием является наличие документа, удостоверяющего личность: паспорта, водительского удостоверения, военного билета или пенсионного удостоверения. Этот документ необходим для прохождения процедуры замены SIM-карты, делится Politeka.net.

Для ускорения процесса восстановления номера рекомендуется взять с собой пластиковый холдер от старой SIM-карты, если он имеется. Стоимость новой SIM-карты составляет 75 гривен, а для eSIM — 100 гривен (включая все налоги и сборы). Оплату нужно произвести в магазине lifecell.

Процесс восстановления номера включает несколько этапов: необходимо предоставить секретное слово (если оно было заранее установлено), баланс на счете, а также два номера, на которые вы чаще всего звонили. При необходимости сотрудники магазина могут задать другие вопросы для идентификации.

Если все данные совпадут и ваша личность будет подтверждена, вам выдадут новую SIM-карту lifecell с сохранением старого номера. Ваш тарифный план, баланс на счете и подключенные услуги будут сохранены.

Напомним, ранее Politeka рассказывала о самом дешевом тарифе Lifecell для пенсионеров: как подключить.

Кроме того, политека объясняла, что делать, если смартфон не подключается к Wi-Fi.