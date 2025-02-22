При отключении света в Украине VoWiFi от «Киевстар» дает связь, когда сигнал от базовых станций слабеет, узнайте, как совершать голосовые звонки.

Воспользоваться возможностями VoWiFi от «Киевстара» могут пользователи «Домашнего интернета», сообщает Politeka.net.

Со временем мобильный оператор Киевстар планирует сделать VoWiFi доступным для клиентов многих украинских провайдеров фиксированной связи, кроме того, будет расширен перечень устройств, поддерживающих технологию VoWiFi.

Так, мобильный оператор "Киевстар" сообщал о запуске услуги VoWiFi (Voice over Wi-Fi).

Известно, что технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi в местах, где слаб сигнал мобильной сети.

Как передает Политека, VoWiFi от «Киевстар» обеспечивает высокое качество связи и соединения.

Как воспользоваться VoWiFi от «Киевстар», для подключения услуги необходимо:

Активирована услуга VoLTE или VoWiFi.

Карта USiM – это SIM-карта, поддерживающая работу современных функций.

Телефон с поддержкой VoWiFi, также гаджет должен быть совместим с Киевстаром.

Обновлено программное обеспечение для работы VoLTE от «Киевстар». Функция VoWiFi должна быть активирована в настройках телефона и установлены последние обновления ПО.

Общение через VoWiFi тарифицируется по таким условиям, что и обычные голосовые вызовы от «Киевстар».

Почему не все абоненты в Украине могут пользоваться VoWiFi?

Помимо нахождения в зоне WiFi, для работы технологии VoWiFi есть еще несколько важных условий:

У пользователя должна быть USIM-карта и 4G-подключение.

модель телефона должна поддерживать технологию сети определенного оператора.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

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