Некоторые категории граждан могут быть мобилизованы только по их личному желанию.

В марте 2025 года мобилизация коснется многих украинских мужчин, не имеющих оснований для освобождения от службы, сообщает Politeka.net .

О том, кого именно можно призвать в армию, рассказывает «Телеграф».

Кому не избежать мобилизации в марте 2025?

В рамках мобилизации в армию могут быть призваны:

Мужчины от 18 до 60 лет, не исключенные из военного учета по состоянию здоровья.

Подходящие и ограниченно подходящие мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Ограниченно пригодные лица должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 для определения их пригодности к службе.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые с учета, но они признаны годными или ограниченно годными. Они также должны пройти повторную комиссию, сообщает Политека.

Мобилизация по собственному желанию: кто может добровольно присоединиться?

Некоторые категории граждан могут быть мобилизованы только по их личному желанию. Добровольно мобилизоваться имеют право:

Женщины до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, не проходившие срочную службу, могут подписать контракт и стать частью армии.

Люди с инвалидностью, которым позволено служить.

Лица, получившие отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Контракт 18-24: что предлагает государство?

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал специальную программу для молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет – годовой контракт «Контракт 18-24». Подписав такой контракт, молодые люди могут получить значительные преимущества: миллион гривен, беспроцентную ипотеку и социальный пакет. Контракт предусматривает выполнение только боевых задач, среди которых служба на должностях стрелка, гранатометчика или разведчика.

Последние новости Украины:

Напомним, Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: в Полтавской области осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила

Кроме того, Politeka информировала, что делать, если получили повестку, имея отсрочку: советы юриста