Злоумышленнику поступило сообщение, где ему пообещали вознаграждение, если тот подожжет автомобиль военного , сообщает Politeka.net .

Согласно приговору Печерского районного суда Киева, вынесенному 11 февраля, инцидент произошел в июле 2024 года. По данным суда, обвиняемый получил предложение через Telegram – ему обещали легкий заработок за поджог автомобиля, принадлежащего Вооруженным силам Украины или другим военным формированиям. Преступник согласился с этим предложением и 9 августа отправился на место для выполнения "задания", сообщает Политека.

Вие остановился у станции Зверинецкая, увидел автомобиль, похожий на военный, и сфотографировал его, отправив снимок заказчику. Тот подтвердил, что этот автомобиль является объектом для поджога, и пообещал заплатить тысячу долларов за проделанную работу. Вечером того же дня, около 22:30, мужчина совершил поджог и прислал видеоотчет заказчику. О том, получил ли поджигатель свои деньги, суд не указал.

Каково было решение суда

Обвиняемый признал свою вину, объяснив, что действовал исключительно из-за желания получить деньги. Ущерб, причиненный владельцу автомобиля (121 тысяча гривен), мужчина добровольно возместил. В результате Печерский районный суд Киева вынес приговор – пять лет условного лишения свободы. Но наказание было заменено на испытательный срок. Приговор еще не вступил в законную силу, и у обвиняемого есть 30 дней для подачи апелляции.

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