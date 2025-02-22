Оптимальный тариф Киевстар для пенсионеров подходит для малопользующихся интернетом, но хочет иметь связь за небольшую стоимость, передает Politeka.net.

Многие пенсионеры до сих пор используют кнопочные телефоны и мало пользуются интернетом, именно для них нужен оптимальный тариф на Киевстар.

Как передает Политика, пенсионерам, которые мало пользуются интернетом, важно найти тарифный план, который будет отвечать потребностям и бюджетным возможностям.

Тарифы Киевстар в 2025 году для пенсионеров:

В Киевстаре цены на тарифы выросли на около 25% еще в конце 2024 года.

Самые низкие цены на тарифы, предлагаемые Киевстаром для пенсионеров:

LOVE UA Магнит подходит для тех, кто перешел от другого оператора.

Киевстар обещает, что в первые 12 месяцев после подключения пенсионеры будут платить 100 гривен в месяц, далее – 175 гривен.

За эти деньги абоненту предоставляется 20 ГБ мобильного Интернета и 1200 минут звонков на Киевстар и другие номера.

LOVE UA Комфорт – для пенсионеров старше 60 лет и людей с инвалидностью, цена тарифа – 140 гривен в месяц, в пакет входит 6 ГБ мобильного интернета и 60 минут.

LOVE UA Свет Контракт – для обычных абонентов, его цена 250 гривен в месяц, в тариф входит 20 ГБ мобильного интернета и 150 минут звонков на другие номера.

Дорогой тариф Киевстар Успех Контракт за 600 гривен в месяц, он дает пользователям безлимитный мобильный интернет и 1000 минут звонков на другие номера.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.