19 февраля в Украине снова ожидается морозная погода, сопровождаемая снегом и гололедицей на дорогах.

В среду снижение температуры до -19°C возможно в восточных областях, а на западе и в центральных регионах погода будет снежной, сообщает Politeka.net .

По словам синоптикини Наталки Диденко, в ночные часы температура в Украине опустится до -9...-13°C, а на востоке страны она снизится до -12...-19°C. В западных областях будет несколько теплее - от -4 до -10°C. Днем температура будет колебаться от -1°C до -6°C, однако снег возможен только на западе, севере и частично в центре Украины. В южных и восточных областях будет сухо, сообщает Политека.

Прогноз для Киева

В Киеве ночью температура снизится до -10°C, а днем ​​-1...-3°C. На дорогах образуется гололедица, а местами возможен небольшой снег.

По прогнозам Наталки Диденко, потепление в Украине придет с 25 февраля. В последующие дни температура днем ​​повысится до +1…+5°C, а в западных и южных областях возможно достижение +10°C.





Ранее мы также писали , что метеорологи предупреждают об гололедице на дорогах, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными. С 17 по 21 февраля на территории страны ожидаются снегопады.

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