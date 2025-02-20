Граждане Украины имеют возможность докупить страховой стаж для повышения пенсионных выплат, но есть одно важное условие, которое следует учесть, сообщает Politeka.net.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" отметила Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований.

Процедура покупки стажа для начисления пенсии доступна через сервис государственных услуг "Действие" или на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. Однако, прежде чем начать вносить платежи, необходимо заключить договор о добровольной уплате страховых взносов.

"Без договора о добровольной оплате страховых взносов деньги будут просто накапливаться, но в дальнейшем не причислятся к трудовому стажу и не повлияют на размер пенсии", - пояснила Лидия Ткаченко.

Она также отметила, что на размер пенсии влияют не только заработная плата военнослужащих, но и премии за боевые действия и другие задачи, сообщает Політека.

Страховой стаж можно увеличить своими усилиями, чтобы получить большую пенсию. Для этого необходимо регулярно вносить страховые взносы начиная с 16 лет после регистрации в Государственном реестре социального страхования.

Напомним также, что по данным Пенсионного фонда в Украине более половины пенсионеров получают пенсии до 5 тысяч гривен, а каждый четвертый — до 3 тысяч. Размер средней пенсии на 1 января составляет 5789 грн.

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