Если сим-карту Киевстар потеряли, повреждили или заблокировали - ее можно восстановить, это довольно простой процесс, передает Politeka.net.
Как восстановить сим-карту Киевстар, если потерял:
Как передает Политика, восстановить сим-карту Киевстар можно в магазине "Киевстар", сотрудники компании бесплатно помогут восстановить сим-карту.
Можно самомстоятельно восстановить сим-карту Киевстар.
Купите Smart SIM в интернет-магазине «Киевстар» - вставьте Smart SIM в телефон и введите *111#, чтобы активировать карту.
Отправьте на номер 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХХХХХХХ — это номер вашего телефона, а YYYYYY — это либо 8-значный PUK1 старой SIM-карты, либо 19-значный ICC.
Номер Киевстар восстановится за 7 часов, после чего вы получите SMS-подтверждение.
Важно знать собенности замены сим-карты в официальном магазине "Киевстар".
Если вы являетесь клиентом подписки, для замены сим-карты предоставьте украинский паспорт.
Заблокировать самостоятельную замену сим-карты Киевстар можно по номеру 2451# или позвонив по номеру 466.
Напомним, что с 1 января 2022 года восстановить сим-карту, которую потеряли или повредили можно только при условии идентификации абонента Киевстар, то есть, нужно показать паспорт гражданина Украины официальному представителю компании.
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