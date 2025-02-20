Украинцам рассказали, что нужно для того, чтобы восстановить сим-карту Киевстар, если потерял.

Если сим-карту Киевстар потеряли, повреждили или заблокировали - ее можно восстановить, это довольно простой процесс, передает Politeka.net.

Как восстановить сим-карту Киевстар, если потерял:

Как передает Политика, восстановить сим-карту Киевстар можно в магазине "Киевстар", сотрудники компании бесплатно помогут восстановить сим-карту.

Можно самомстоятельно восстановить сим-карту Киевстар.

Купите Smart SIM в интернет-магазине «Киевстар» - вставьте Smart SIM в телефон и введите *111#, чтобы активировать карту.

Отправьте на номер 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХХХХХХХ — это номер вашего телефона, а YYYYYY — это либо 8-значный PUK1 старой SIM-карты, либо 19-значный ICC.

Номер Киевстар восстановится за 7 часов, после чего вы получите SMS-подтверждение.

Важно знать собенности замены сим-карты в официальном магазине "Киевстар".

Если вы являетесь клиентом подписки, для замены сим-карты предоставьте украинский паспорт.

Заблокировать самостоятельную замену сим-карты Киевстар можно по номеру 2451# или позвонив по номеру 466.

Напомним, что с 1 января 2022 года восстановить сим-карту, которую потеряли или повредили можно только при условии идентификации абонента Киевстар, то есть, нужно показать паспорт гражданина Украины официальному представителю компании.

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Напомним Politeka ранее писала, что в "Киевстар" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, Киевстар приостановил работу важных услуг: что нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.