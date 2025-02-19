Владельцы квартир часто забывают, что их действия могут мешать соседям, и пытаются производить громкие ремонтные работы или вечеринки, за что могут заплатить штраф.

В 2025 году громкие соседи могут получить штраф за нарушение тишины, сообщает Politeka.net.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях и законах, регулирующих санитарное благополучие, уровень шума в жилых помещениях должен быть строго ограничен, иначе придется платить штраф. Министерство здравоохранения Украины установило нормы, определяющие максимальный уровень шума для разных часов суток: днем ​​(с 08:00 до 22:00) громкость не должна превышать 40-55 дБА; ночью (с 22:00 до 08:00) максимальный уровень шума – 30-45 дБА.

Чтобы не получить штраф, жители многоквартирных домов должны помнить, что запрещены громкие звуки после 22.00, включая пение, крики, праздничные фейерверки, пиротехнику, а также использовать громкие звуковые устройства, сообщает Политека.

Также следует помнить, что ремонтные работы запрещено проводить в будни с 21:00 до 08:00, а в праздничные дни – круглосуточно. В таких случаях необходимо предупредить соседей и получить их разрешение. Если соседи не согласны, ремонтные работы должны быть отменены.

Что может угрожать громким соседям

За нарушение правил тишины предусмотрено наказание по статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях: для граждан штраф от 85 до 255 грн; для должностных лиц и предпринимателей - от 255 до 510 грн. Чтобы наложить штраф, необходимо обратиться в полицию, которая составит протокол. Если нарушение повторяется в течение года, штрафы могут быть усилены: для граждан от 255 до 510 грн с конфискацией техники; для юридических лиц – штраф до 2 550 грн.

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