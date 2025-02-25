Правоохранители разоблачили трех жителей Одесщины, которые обманули мать героя, завладев ее деньгами , сообщает Politeka.net .

Об этом информирует Одесская областная прокуратура .

Мошенники выдавали себя за работников банка и обманом выводили граждан на переводы денег. Среди пострадавших – 58-летняя женщина, мать погибшего военнослужащего, у которой злоумышленники выманили 3 миллиона гривен.

По сведениям Одесской областной прокуратуры, злоумышленники обманули мать героя, представившись сотрудников службы безопасности банка. Они убеждали женщину, что ее онлайн-аккаунты были сломаны, и предлагали временно перевести деньги на «безопасный счет», сообщает Политека.

В результате деньги были выведены на счета посторонних лиц и похищены. Чтобы скрыть следы своей деятельности, мошенники использовали SIP-телефонию, позволявшую им подменять номера и имитировать звонки с официальных банковских линий.

Одной из первых жертв этой мошеннической схемы стала мать героя, которая, получив компенсацию за погибшего сына, оказалась доверчивой и перевела все свои деньги злоумышленникам. Прокуратура сообщила, что по делу возбуждены уголовные производства по положениям ч. 1 ст. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители задержали подозреваемых на территории Полтавской области, и они находятся под стражей. Предварительно мошенники обманули более 500 человек по всей Украине. Обман матери героя – это лишь один из многочисленных эпизодов, произошедший из-за уловок и мошеннических схем.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.