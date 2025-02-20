Налог на землю является обязательным платежом для собственников и постоянных землепользователей в Украине.

Каждый плательщик земельного налога должен знать, как правильно определить его размер во избежание ошибок и неожиданных начислений, сообщает Politeka.net .

Как пишет 24 канал, налог на землю начисляют органы контроля для владельцев земельных участков и постоянных землепользователей. Владельцам земельных участков предоставляются налоговые уведомления-решения до 1 июля текущего года, в которых указана сумма налога и детали расчета. Проверить эти данные можно через электронный кабинет, используя квалифицированную электронную подпись в разделе "ЭК для граждан", сообщает Политика.

Что делать, если налог на землю не совпадает с расчетами

В случае если сумма налога в уведомлении не соответствует вашим данным, органы контроля должны произвести перерасчет в течение 10 рабочих дней. Если подтверждение от налогоплательщика предоставляется, орган контроля направляет новое налоговое уведомление-решение с уточненными суммами, а предыдущее решение отменяется.

Какие факторы влияют на размер налога на землю

Размер ставки податку на землю зависит от нормативной денежной оценки земли. Для земель, где оценка проведена, максимальная ставка налога не должна превышать 3% нормативной денежной оценки: для земель общего пользования ставка не более 1%; для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 1%; для лесных земель – не более 0,1%.

Если нормативная оценка земли не была проведена или земля расположена за пределами населенных пунктов, ставка может составлять до 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области.

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