В этом материале вы узнаете, какой будет минимальная пенсия в Украине в 2025 году, когда состоится индексация выплат, а также какие категории пенсионеров получат доплату.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" в этом году не планируются изменения прожиточного минимума, минимальной заработной платы и минимальной пенсии, пишет Политика.

Показатель минимальной заработной платы в 2025 году останется на уровне 8000 гривен, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц – 2361 грн, и минимальная пенсия 2025 года также останется без изменений.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, минимальная пенсия 2025 для всех неработающих пенсионеров, независимо от стажа, составляет 2725 гривен.

Для пенсионеров старше 65 лет, которые не работают, но имеют полный стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), как сообщает Политека, минимальная пенсия 2025 года зафиксирована на уровне 3370 гривен.

Что касается пенсионеров до 70 лет, а также лиц с инвалидностью I группы, с полным стажем, то для них минимальная пенсия 2025 составляет 2980 гривен.

Для пенсионеров 70-80 лет, имеющих полный стаж, минимальная пенсия 2025 составляет 3240 гривен. Дополнительно пенсионеры 75-80 лет со страховым стажем 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин могут получить доплату в размере до 3240 грн.

А для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем минимальная пенсия 2025 составляет 3370 грн.

На март 2025 года запланирована индексация пенсий, как это было сделано и в прошлом году. Прогнозируется, что за счет индексации размер пенсионных выплат может возрасти на 10–17%. Поэтому, очевидно, такое повышение для тех, кто получает минимальную пенсию, будет очень незначительным.

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