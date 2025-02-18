Графики отключения света 19 февраля 2025 года узнайте, будут ли они введены в этот день.

В Украине 18 февраля графики отключения света были запланированы для промышленности и бизнеса, узнайте, чего ждать 19 февраля, передает Politeka.net.

Графики отключения света для населения вводить в данный момент не планируют, но ситуация в частности 19 февраля может измениться, предупреждают украинцев.

Как сообщили в "Укрэнерго", время применения графиков отключения света для бизнеса будет таким: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00.

Как передает Политека, в Укрэнерго добавили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется и сообщили, что причиной временного введения ограничений 18 февраля является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

Украинцев предупреждают, что время и режим ограничений в течение суток могут меняться, поэтому графики отключения света 19 февраля могут ввести.

В то же время жителей Криворожского района предупреждают, что с 17 по 21 февраля будут проводить плановые работы, 19 февраля света не будет с 08:00 до 17:00 в селе Надеждовка:

улица Ветеранов: 1, 3, 6, 7, 9, 16;

улица Отважная: 1А, 40А, 42;

улица Горняцкая: 99, 101;

улица Лесная: 234;

улица Лесная: 1, 214, 222-230 (парные), 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260;

улица Озерная: 91;

улица Солнечная: 168-170, 175, 175А, 176-179, 181, 184, 185, 189, 190, 190А, 193, 199, 202, 203, 203А, 204, 204А, 205, 261;

улица Центральная: 121, 122, 122А, 122Б, 122В, 123-125, 129-132, 143-145, 145А, 146, 151, 153, 157-160.

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