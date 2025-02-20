Если зарплата остается низкой, даже большой стаж не позволит получить украинцам достойную пенсию, сообщает Politeka.net.

Средняя пенсия в Украине превышает 5 тысяч гривен, но больше половины пенсионеров не получают такую ​​сумму. Журналисты произвели расчет, какую зарплату и стаж необходимо иметь для получения такой пенсии.

Размер пенсии зависит от средней заработной платы, страхового стажа и коэффициента зарплаты, сообщает Політека. Формула для исчисления пенсии выглядит так:

Пенсия = СЗ×ИКЗ×КС, где:

СЗ – средняя заработная плата по стране за последние три года перед выходом на пенсию (например, в 2024 году это около 15 000 грн);

ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней по стране);

КС – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

Рассчитаем, какую зарплату нужно иметь для пенсии 5 000 грн.: При стаже 32 года (необходимый для пенсии в 2025 году) коэффициент стажа составит 0,32 (32 × 1%).

Чтобы получить пенсию в 5 000 грн: 5000 = 15 000 × ИКЗ × 0,32 ИКЗ = 5000/(15 000 × 0,32) ≈ 1,04.

Итак, ваша официальная зарплата должна быть 104% от средней по стране, то есть примерно 15520 грн. Один из пенсионных калькуляторов приводит немного меньшее значение — для пенсии в 5 тысяч грн нужно иметь зарплату около 14 500 грн.

Источник: Телеграф.

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