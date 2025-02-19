Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине обязаны уплатить ряд обязательных налогов, и это следует сделать в феврале 2025 года.

Физические лица предприниматели не должны забывать о налогах, чтобы избежать штрафов , сообщает Politeka.net.

Подтаковой консультант Михаил Смокович напомнил о ключевых датах и ​​суммах, о которых нельзя забыть ФЛП.

До 19 февраля 2025 года нужно успеть оплатить единый налог (ЕП) для ФЛП 3-й группы за 4-й квартал 2024 года. Этот налог уплачивается ежеквартально в течение 10 дней после предельного срока подачи налоговой декларации, сообщает Политека.

Кроме этого, эксперт напоминает, что до 20 февраля ФЛПам нужно уплатить и такие налоги: ЕП для ФЛП 1-й и 2-й групп за февраль 2025 года. 1-я группа платит 302,80 гривен; 2-я группа – 1600,00 гривен. Кроме того, военный сбор для ФЛП 1-й и 2-й групп за февраль 2025 года, который составляет 800 гривен. А также необходимо подать налоговый расчет за наемных работников (приложение 1 по ЕСВ и 4ДФ за январь 2025 года).

Консультант напомнил, что мобилизованные ФЛП и предприниматели, зарегистрированные на территориях, где ведутся боевые действия, вправе не платить единый налог и военный сбор на период военного положения. Для этого необходимо подать соответствующие подтверждающие документы в налоговые органы.

Что касается изменений в налоговом законодательстве с 1 декабря 2024 г., то для ФОТ возросла ставка военного сбора с 1,5% до 5% для всех налогоплательщиков. Также введена обязательная уплата военного сбора для предпринимателей, чего раньше не было.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Пенсию почти 12 тысяч при минимальном стаже: 65-летние украинцы имеют право на такие выплаты в одном случае.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.