Эвакуация пока не объявлена, однако жителям предлагают временное размещение в городах Каменское, Самар, Синельниково и Днепровском районе.

Расстояние от Новопавловки в Днепропетровской области до линии фронта составляет менее четырнадцати километров, российские войска почти ежедневно обстреливают село, используя авиабомбы, кассетные боеприпасы и дроны, сообщает Politeka.net.

Суспільному местные жители рассказали, планируют ли выезжать в более безопасные места.

Житель села Юрий признался, что уезжать не думаю. Для него главное, чтобы жена с сыном уехали. Он уже покинул и свою квартиру, и родительскую, в Мирнограде. Ему не больно покинуть дом, а больно уезжать в неизвестность, сообщает Політека.

Анастасия Жительница Новопавловки говорит, что ее внучка постоянно плакала. Она просто ручками ушки закрывала и ложилась на землю. А уж когда стало сильнее бахкать, она сильно испугалась и уехала в Днепр.

Зинаида жительница Новопавловки, которая застала Вторую мировую войну не планирует уезжать, хотя ей и страшно: "Если ты всю свою жизнь строил своими руками этот дом. А теперь надо покинуть и не знаешь, вернешься ли. Я думала, не буду ехать, но оно такое делается".

Между тем Наталья признается, что ее семья собирается уехать и уже не надеется вернуться: "Очень страшно. Будем собирать вещи и куда-то ехать. Единственное, не знаем куда. Билет в один конец. Сюда мы уже точно не вернемся. Потому что не к чему будет возвращаться".

Подчеркнем под обстрелами России оказалась прифронтовая Новопавловская община. С начала 2025 года Новопавловку обстреливают почти каждый день, отмечает глава общины Николай Гаврилов. По его словам, российские войска атакуют деревню с помощью КАБов, кассетных боеприпасов и дронов.

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