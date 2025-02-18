Затяжные магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, узнайте, когда ждать нового удара, передает Politeka.net.

Как передает Политека, прогноз солнечной и геомагнитной активности на 19 февраля 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9.

Таким образом, чем выше К-индекс - тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Во вторник 18 февраля, фиксируется солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей.

В среду, 19 февраля, буря утихнет, однако будут несильные магнитные бури.

Несмотря на то, что интенсивность магнитной бури невысокая, она может повлиять на здоровье и самочувствие метеозависимых людей.

В период магнитных бурь могут наблюдаться головные боли, усталость, обострение хронических заболеваний. Также возможны перебои со связью и техникой.

Врачи выделяют такие симптомы у метеозависимых людей во время магнитных бурь как слабость и сонливость, раздражительность, головная боль и головокружение, боль в сердце, повышенное или пониженное артериальное давление, боль в суставах.

Читайте также:

Раньше Politeka назвала знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Кроме того, Politeka сообщала о самых сильных знаках Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Также Politeka назвала знак Зодиака, который лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".