Пенсия в Украине зависит от нескольких ключевых факторов: средней заработной платы по стране, индивидуального коэффициента зарплаты и страхового стажа.

Важно понять, как эти показатели влияют на размер выплат при выходе на пенсию , сообщает Politeka.net.

Как пишет 24 канал, основная формула расчета пенсии выглядит так: пенсия (П) = Зс×Ик×Кс, где: Зс — средняя заработная плата по стране за 3 года перед выходом на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Пенсия при доходах в 7 тысяч гривен: пример расчета

Предположим, что средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет 18 000 гривен. Ваши же доходы – 7000 гривен, а страховой стаж – 35 лет. Вот как будет выглядеть расчет: индивидуальный коэффициент заработной платы:

Ик = 7000/18 000 = 0,39; Коэффициент страхового стажа:

Кс = 35 лет × 1% = 0,35. Расчет пенсии: П = 18 000×0,39 × 0,35 = 2 457 гривен, сообщает Политека.

Минимальная пенсия при полном стаже

По украинскому законодательству пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты при полном страховании (35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин). В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 гривен, что означает, что минимальная пенсия составляет 3200 гривен.

Следовательно, даже если расчетная пенсия составляет 2457 гривен, благодаря доплате она будет повышена до минимальных 3200 гривен.

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