Программа предусматривает выплаты для ветеранов в размере 1,5 тыс. грн ежеквартально, что составляет 6 тысяч гривен в год.

Выплаты для ветеранов в рамках программы «Ветеранский спорт» позволяют участникам боевых действий и лицам с инвалидностью получить 1,5 тыс. грн до 20 апреля, сообщает Politeka.net .

Это стало возможным посредством инициативы правительства, направленной на поддержку ветеранов через физическую активность, а также реабилитацию и восстановление социальных связей, информирует прессслужба Кабинета министров.

Что такое программа "Ветеранский спорт" и как она работает?

Программа «Ветеранский спорт» была начата правительством в 2025 году для предоставления денежной помощи ветеранам, имеющим статус участника боевых действий. Она призвана обеспечить ветеранам поддержку через занятия спортом, включающими психологическую реабилитацию и возможность восстановления социальных связей.

Программа предусматривает выплаты для ветеранов в размере 1,5 тыс. грн ежеквартально, что составляет 6 тыс. грн в год, сообщает Политека.

Выплаты для ветеранов на занятия спортом: как их получить?

Ветераны, желающие иметь эту возможность, могут получить выплату для ветеранов через мобильное приложение «Действие». Все участники боевых действий могут подать заявку на получение денежной помощи для оплаты абонементов в спортивных заведениях, таких как спортзалы или бассейны. Выплата для ветеранов на занятия спортом будет предоставляться каждый квартал.

Как подать заявку на получение выплаты для ветеранов через "Действие"?

Чтобы подать заявку на выплату ветеранам в рамках программы «Ветеранский спорт», необходимо выполнить несколько простых шагов в мобильном приложении «Действие». Ветераны могут подать заявку на следующий квартал с 1 по 20 апреля. Вот как это сделать:

Открыть приложение "Действие".

Выбрать раздел "Ветеранский спорт".

Перейти в "Сервисы".

Найти "Действие.Карточка".

Выбрать его для начисления средств.

Отправить заявку.

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