Военная ВСУ рассказала, что водитель маршрутки назвал ее "пьяным быдлом", потому что она из-за контузии почти не видит одним глазом, поэтому имеет замедленные движения.

В Киеве водитель маршрутного автобуса нахамил военнослужащую ВСУ, которая имеет контузию, и оскорбил ее, назвав "пьяным быдлом", при этом ни один из пассажиров не поддержал защитницу Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом военнослужащая ВСУ Ксения Пономарева рассказала на своей странице в соцсети Facebook. Она обратилась к Укртрансбезопасности по поводу этой ситуации.

По словам военной ВСУ Ксении, она села в маршрутку, водитель которой раньше уже выгонял ее с транспорта. Он узнал ее, подождал, пока военная ВСУ вынула удостоверение участника боевых действий, и резко двинулся с места. Сразу начал кричать на нее, перейдя на "ты", сообщает Політека.

"Я ответила, что помню его отношение к нам, он резко затормозил, и я упала. Я упала прямо в проходе, на грязный с кашей мокрого снега пол", – рассказала военная ВСУ.

Военная ВСУ рассказала, что водитель маршрутки назвал ее "пьяным быдлом", потому что она из-за контузии почти не видит одним глазом, поэтому имеет замедленные движения. При этом пассажиры никак не отреагировали на такое поведение водителя и не стали защищать женщину, просто отвернувшись.

"В маршрутке ехали безразличие, пренебрежение и страх. Виз этот компот хам, красноречиво продемонстрировавший, что нас ждет после возвращения из мира сплошных пряников и декоративных огоньков", – добавила Пономарева.

Защитница добавила, что инцидент произошел в автобусе маршрута 410 (Нивки – Почайна), номер автомобиля – "КА 8684 ММ".

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