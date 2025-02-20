Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на сегодня, 20 февраля, предлагайте помощь там, где можете, но только там, где в вас нуждаются.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на сегодня, 20 февраля, передает Politeka.net.

Мы должны быть рядом друг с другом, и в картах Таро мы видим способы, с помощью которых мы можем либо пролить свет, либо оказать помощь, либо избежать ситуаций, в которых наша помощь нежелательна.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на сегодня, 20 февраля.

Как передает Политека, гороскоп Таро на сегодня, прогноз на 20 февраля для всех знаков Зодиака выглядит так:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Башня

Когда видишь неприятности, ты не можешь их развидеть. Так зачем же бежать? Смотреть правде в глаза может быть трудно, но это так важно для тебя.

Именно для этого и создана эта ситуация — чтобы помочь вам решить проблему.

Как только вы это сделаете, перед вами откроется новая дверь, возможно, ведущая вас туда, где вы действительно находитесь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, Перевернутая

Пришло время отдохнуть и позволить себе делать меньше.

Вам может казаться, что все требует от вас усилий, но на самом деле все наоборот.

Вот тут-то вам и нужно немного расслабиться и позволить другим выполнить тяжелую работу.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков

У вас так много любви и заботы, что вы можете подарить их тому, кто этого заслуживает.

Не тратьте свою энергию на людей, которые, как вам кажется, воспринимают вас как должное.

Ты намного лучше этого. Ты знаешь себе цену, так что заявляй о ней.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Император Перевернутый

Вам не нужен герой, вы сами являетесь героем своей собственной истории.

У вас есть мужество и сила, которые вам сейчас необходимы.

Все, что вам нужно сделать, это взять на себя обязательство и сказать, что вы верите в себя. Даже если вы этого не делаете, действуйте так, как будто вы верите, пока правда не настигнет вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Это ваш шанс проявить себя. У вас правильный настрой, отношение и характер.

У вас есть необходимые дары, чтобы вывести это видение на новый уровень.

Вы действительно можете вырастить свою мечту, если захотите. Будьте настойчивы.

Гороскоп Таро на сегодня: прогноз на 20 февраля для Дев (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Некоторые битвы не стоят того, чтобы их продолжать или терпеть.

Вам может казаться, что отказ от чего-либо — это своего рода неудача, но расценивайте эту потерю как подарок, который дает вам возможность вернуть себе время и заняться другими делами.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, Перевернутая

Да, возможно, сейчас вы немного бездельничаете, но отдых важен.

Вы не можете дать то, чего у вас нет прямо сейчас. Ваша энергия должна восполняться.

Позаботься о себе, а потом остальное приложится, когда ты снова будешь цел. Иногда миру приходится ждать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Вы начинаете что-то новое и свежее, и именно это делает день изнурительным, но разве вы не рады тому, что делаете то единственное, что хотели?

Сначала ты испугался, вот ты идешь к своей цели. Вознагради себя за то, что ты делаешь. Это большое дело.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Сила

У вас есть основополагающее убеждение, которое поможет вам пережить и хорошие, и плохие времена.

Вам не нужно искать друга, к которому можно обратиться, или на что-то, на что можно положиться.

Вы обладаете устойчивостью, которая доказала свою состоятельность в прошлом, и когда она вам нужна, она проявляется в полной мере.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Мечей

Вы много думаете. Вы можете не говорить много о том, что происходит у вас внутри.

Есть причина, по которой вы храните свои мечты в сердце: вы знаете, что сейчас неподходящее время.

Вы ждете, чтобы спланировать свои следующие шаги, а затем рассказываете людям, какими будут ваши следующие шаги.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, Перевернутая

Люди не всегда надежны, поэтому в итоге у вас возникнет ощущение, что вы ждали напрасно.

Вам придется начать все сначала и с чистого листа.

Это расстраивает, но вместо того, чтобы тратить энергию на жалобы, сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, — на себе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Пентаклей, Перевернутая

Пришло время позаботиться о себе. Запланируйте побаловать себя чем-то простым и легким, чтобы вы могли насладиться ночью простоты.

Проведите время с другом. Посмотрите фильм. Закажите пиццу.

Ночь не должна быть сложной. Позвольте себе расслабиться.

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