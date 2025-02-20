В Украине продолжает действовать выплата на погребение для пенсионеров, умерших по причине естественных причин.

Выплату на погребение могут получить лица, совершившие похороны пенсионера, сообщает Politeka.net.

Как сообщает ПФУ, в 2025 году размер помощи и порядок ее предоставления остаются в рамках ранее установленных правил, но важно знать несколько нюансов.

Сумма выплат на погребение

Размер выплат на погребение зависит от того, по какому закону была назначена пенсия умершему. Если пенсию получали согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другим законам, то выплаты на погребение составляют две пенсии, которые получал пенсионер на момент смерти, сообщает Политека.

Для пенсионеров, получавших пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", выплата на погребение предоставляется в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Это в 2025 году составляет 13420 грн. Важно, что если захоронение проводится за счет государственного бюджета, эта помощь не предоставляется.

Как получить выплату на погребение

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Средства перечисляются на банковский счет лица, совершавшего погребение. Если у заявителя нет банковского счета, выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка". Получить выплату на погребение можно в любом отделении Сбербанка, имея паспорт и идентификационный код.

Чтобы получить выплаты по захоронению, нужно подать следующие документы: паспорт и идентификационный код; заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема); седалище о смерти; выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан или справка о смерти пенсионера; реквизиты собственного банковского счета.

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