Прибавки начисляются не с начала месяца, а со дня рождения пенсионера, поэтому в первый месяц пенсионеры получают не полную сумму доплаты.

В марте 2025 года пенсионеры в Украине получат надбавки к пенсии, сообщает Politeka.net .

Это повышение является частью изменений, предусмотренных Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Кто имеет право на надбавки к пенсии в марте?

Пенсионный фонд Украины начисляет надбавки к пенсии некоторым гражданам в марте 2025 года. Надбавки будут начисляться при достижении определенных возрастных рубежей. Согласно украинскому законодательству, право на надбавки к пенсии имеют граждане, достигшие 70, 75 и 80 лет.

Эти надбавки начисляются не с начала месяца, а со дня рождения пенсионера, потому в первый месяц пенсионеры получают не полную сумму доплаты, сообщает Политека.

Какие надбавки к пенсии ждут пенсионеров в марте?

Пенсионеры в возрасте 70 лет, но не достигшие 75 лет, получают надбавки к пенсии в размере 300 гривен;

Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получают 456 гривен;

Пенсионеры от 80 лет и старше получают 570 гривен.

Эти надбавки будут начислять ежемесячно и не требуют обращения граждан. Они являются частью автоматических перерасчетов пенсий, выполняемых Пенсионным фондом.

Прибавки к пенсии в марте обеспечат дополнительную поддержку для пенсионеров, достигших определенного возраста, и позволят им чувствовать себя более финансово защищенными.

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